Enflasyon beklentisi 10,72’ye geriledi

Merkez Bankası, Eylül ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazında 0,32 puan düşerek yüzde 10,72 oldu.



Ağustos ayının ikinci dönem anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,04 idi.



Cari açık beklentisi, 51 milyar 302,2 milyon dolara yükseldi



Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi, 51 milyar 302,2 milyon dolara yükseldi. Cari açık beklentisi 50 milyar 722,6 milyon dolar düzeyinde idi.

Merkez Bankası tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketinin Eylül ayı birinci dönem sonuçları açıklandı.



Buna göre, cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 0,47'den yüzde 1'e, gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 1'den yüzde 1,17'ye yükseldi. İki ay sonrasının TÜFE beklentisi ise yüzde 1,09 olan beklenti yüzde 0,96'ya indi.



Dönemler itibarıyla beklentilerde yüzde 11,04 olan yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,72'ye, 12 ay sonrasının yıllık 8,72 olan TÜFE beklentisi de yüzde 8,55'e geriledi. 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 7,36'dan yüzde 7,37'ye yükseldi.



Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 18,64'den yüzde 18,53'e, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 17,23'den yüzde 17,11'e geriledi.



Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 18,78'den yüzde 18,68'e düştü, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 17,37'den yüzde 17,38'e çıktı.



Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,2624 YTL'ye yükseldi



Ay sonu dolar kuru beklentisi 1,1923 YTL'den 1,2250 YTL'ye, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,2594 YTL'den 1,2624 YTL'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,3135 YTL'den 1,3206 YTL'ye yükseldi.



Ağustos ayının son beklenti anketinde yüzde 4,1 olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi yüzde 4,1'de kalırken, gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 4,5'den yüzde 4,4'e düştü.

