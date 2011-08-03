-ENFLASYON BEKLENTİNİN ÜZERİNDE DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Temmuz ayında enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 0,41 düşüş gösterdi. Merkez Bankasının Temmuz ayı ikinci dönem beklenti anketinde, Temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 0,05 düzeyindeydi. Piyasanın beklentisi ise TÜFE'nin eksi çıkacağı yönünde oldu. Piyasanın beklenti aralığı yüzde 0 ile yüzde -0,08 aralığında değişiyordu. -TÜFE- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 yılı Temmuz ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,41 düşüş gösterdi. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise enflasyon yüzde 3 olarak hesaplandı. Yıllık bazda yüzde 6,31 artan TÜFE'de, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 6,37 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış, yüzde 1,47 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,94, ulaştırmada yüzde 0,78, eğitimde yüzde 0,73, lokanta ve otellerde yüzde 0,61, ev eşyasında yüzde 0,28, haberleşmede yüzde 0,19, konutta yüzde 0,06, alkollü içkiler ve tütünde yüzde 0,01 artış, sağlıkta yüzde 0,72, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,18, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,84 düşüş meydana geldi. Yıllık bazda ise TÜFE'de en yüksek artış yüzde 12,98 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Ulaştırmada (yüzde 9,81), lokanta ve oteller (yüzde 7,79), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 7,65), ev eşyası (yüzde 7,22), giyim ve ayakkabı (yüzde 6,93) artışın en yüksek olduğu diğer gruplarını oluşturdu. -ÜFE- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 2011 Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,03 azaldı. 7 aylık döneme ilişkin ÜFE artışı yüzde 6,18 olarak hesaplandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,34 artış gösteren ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 9,59 yükseldi. Tarım sektöründe endeks, aylık bazda yüzde 6,06 azaldı. Tarım sektöründe, 7 aylık ÜFE'de yüzde 2,29 gerileme oldu. Yıllık bazda yüzde 1,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,86 artış gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde ise ÜFE artışı yüzde 1,22 oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 8,86 artış meydana geldi. Sanayinin üç sektöründen, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,34, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,20, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 0,16 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörlerin başında yüzde 4,37 ile metal cevheri geldi. Endeksin en fazla gerilediği alt sektör ise tekstil ürünleri imalatı (yüzde 1,12) oldu. -ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ- Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Temmuz'da aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,56, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,04 arttı. Fiyatlar diğerlerinde düşüş gösterdi. Enerji hariç yüzde 0,52, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,57, fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,64, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,09, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 0,35 geriledi. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine yıllık bazda bakıldığında ise mevsimlik ürünler hariç yüzde 6,11, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 6,14, enerji hariç yüzde 5,97, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 6,56, fiyatları yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 6,74, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 5,99, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 5,43 yükseldi. -ZAM ŞAMPİYONU SİVRİ BİBER Türkiye'de tüketici fiyatları bazında bakıldığında Temmuz ayında en yüksek artış sivri biberde görüldü. Geçen ay, sivri biberin fiyatı yüzde 58,39 yükseldi. Limonun fiyatı yüzde 14, taze fasulyenin fiyatı da yüzde 12,23 arttı. Okul kitapları yüzde 9,11, hazır kahve yüzde 5,57, mücevher yüzde 5,28, yumurta yüzde 4,61 ile endekste fiyatı en fazla artan ürünler arasında yer aldı. -FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER- TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise mevsimin de etkisiyle karpuz geldi. Fiyatı yüzde 38,73 düşen karpuzu, şeftali (yüzde 21,74), erik (yüzde 14,66), kuru soğan (yüzde 13,40) ve erkek tişörtü (yüzde 8,99) izledi.