-ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Türkiye'de 2010 yılı itibarıyla yıllık eflasyon tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 6,40, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 8,87 oldu. Piyasada 2010 enflasyon beklentisi yüzde 7 dolayındaydı. Merkez Bankası'nın 2010 yılı Aralık ayı ikinci anketinde de enflasyon beklentisi yüzde 7,23 olarak belirlenmiş, Orta Vadeli Programda (OVP) da yüzde 7,5 tahminine yer verilmişti. Beklentilerin altında gerçekleşen yıllık enflasyon bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında da TÜFE'de 0,13 puan altında, ÜFE'de 2,94 puan üzerinde hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2010 Aralık ayında aylık bazda enflasyon TÜFE'de 0,30 düştü, ÜFE yüzde 1,31 artış gösterdi. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,40, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,57 artış meydana geldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 24,66 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Lokanta ve oteller yüzde 9,76, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 7,02, ulaştırma yüzde 6,78 ile en yüksek artışın gözlendiği harcama grupları arasında yer aldı. Aralıkta endekste yer alan 446 maddeden 74'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 225 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 147 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. -ÜFE- 2010 yılı Aralık ayında aylık bazda ÜFE yüzde 1,31, yıllık bazda yüzde 8,87, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,52 arttı. Tarım sektörü endeksi, aylık bazda yüzde 1,76 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,92 arttı. Sanayi sektörü endeksinde ise aylık bazda yüzde 2 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,70, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,15 artış meydana geldi. ÜFE'de Aralıkta endekste yer alan toplam 779 maddeden 186'sının ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 404 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 189 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. -ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ- Aralık ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,61, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,59 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,80 azalırken, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,15 artış gösterdi. Enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç fiyatlar yüzde 0,86, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç fiyatlar da yüzde 0,95 azaldı. Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,18, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç fiyatlarda yüzde 0,07 artış meydana geldi. Enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda ise değişim gözlenmedi. Yıllık bazda özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 6,43, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 6,05 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 5,83, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 5,29 enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 4,59 artış gösterdi. Ayrıca, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 4,63, enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 3,72, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 3,49, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 2,99 artış meydana geldi. -TABLO- TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle: AYLIK ENFLASYON --------------- . ÜFE TÜFE . -------------------------- ------------------------------ Aylar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ------ ----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ----- Ocak -0,41 1,96 -0,05 0,42 0,23 0,58 0,55 0,75 1,00 0,80 0,29 1,85 Şubat 0,11 0,26 0,95 2,56 1,17 1,66 0,02 0,22 0,43 1,29 -0,34 1,45 Mart 1,26 0,25 0,97 3,17 0,29 1,94 0,26 0,27 0,92 0,96 1,10 0,58 Nisan 1,21 1,94 0,80 4,50 0,65 2,35 0,71 1,34 1,21 1,68 0,02 0,60 Mayıs 0,20 2,77 0,39 2,12 -0,05 -1,15 0,92 1,88 0,50 1,49 0,64 -0,36 Haziran -0,48 4,02 -0,11 0,32 0,94 -0,50 0,10 0,34 -0,24 -0,36 0,11 -0,56 Temmuz -0,74 0,86 0,06 1,25 -0,71 -0,16 -0,57 0,85 -0,73 0,58 0,25 -0,48 Ağustos 1,04 -0,75 0,85 -2,34 0,42 1,15 0,85 -0,44 0,02 -0,24 -0,30 0,40 Eylül 0,78 -0,23 1,02 -0,90 0,62 0,51 1,02 1,29 1,03 0,45 0,39 1,23 Ekim 0,68 0,45 -0,13 0,57 0,28 1,21 1,79 1,27 1,81 2,60 2,41 1,83 Kasım -0,95 -0,29 0,89 -0,03 1,29 -0,31 1,40 1,29 1,95 0,83 1,27 0,03 Aralık -0,04 -0,12 0,15 -3,54 0,66 1,31 0,42 0,23 0,22 -0,41 0,53 -0,30 YILLIK ENFLASYON ---------------- . ÜFE TÜFE . --------------------------------- ---------------------------- Aylar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ---- ----- Ocak 10,70 5,11 9,37 6,44 7,90 6,30 9,23 7,93 9,93 8,17 9,50 8,19 Şubat 10,58 5,26 10,13 8,15 6,43 6,82 8,69 8,15 10,16 9,10 7,73 10,13 Mart 11,33 4,21 10,92 10,50 3,46 8,58 7,94 8,16 10,86 9,15 7,89 9,56 Nisan 10,17 4,96 9,68 14,56 -0,35 10,42 8,18 8,83 10,72 9,66 6,13 10,19 Mayıs 5,59 7,66 7,14 16,53 -2,46 9,21 8,70 9,86 9,23 10,74 5,24 9,10 Haziran 4,25 12,52 2,89 17,03 -1,86 7,64 8,95 10,12 8,60 10,61 5,73 8,37 Temmuz 4,26 14,34 2,08 18,41 -3,75 8,24 7,82 11,69 6,90 12,06 5,39 7,58 Ağustos 4,32 12,32 3,72 14,67 -1,04 9,03 7,91 10,26 7,39 11,77 5,33 8,33 Eylül 4,38 10,55 5,02 12,49 0,47 8,91 7,99 11,19 7,12 11,13 5,27 9,24 Ekim 2,57 10,94 4,41 13,29 0,19 9,92 7,52 9,98 7,70 11,99 5,08 8,62 Kasım 1,60 11,67 5,65 12,25 1,51 8,17 7,61 9,86 8,40 10,76 5,53 7,29 Aralık 2,66 11,58 5,94 8,11 5,93 8,87 7,72 9,65 8,39 10,06 6,53 6,40 -TARIM SEKTÖRÜNDE FİYATLAR YÜZDE 1,76 GERİLEDİ Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, ÜFE'de yüzde 8,87 olan yıllık artış tarım sektöründe yüzde 14,52, sanayi sektöründe de yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamaya göre, tarım sektöründeki ÜFE artışı yüzde 19,92, sanayi sektöründeki artış da yüzde 6,15 olarak belirlendi. Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde aralık ayında aylık bazda, ormancılık ve tomrukçulukta yüzde 12,02'lik tarım ve avcılıkta da yüzde 1,49'luk fiyat düşüşü meydana gelirken. balıkçılıkta ise üretici fiyatlarında yüzde 0,62'lik artış kaydedildi. Son 1 yılda ise balıkçılıkta yüzde 12,14, ormancılık ve tomrukçulukta yüzde 25,50, tarım ve avcılıkta da yüzde 14,30'luk fiyat artışı görüldü. -SANAYİ SEKTÖRÜ- Sanayi sektöründe ise aralık ayında yüzde 2 olarak belirlenen fiyat artışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 oldu. sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,15'lik fiyat artışı gerçekleşti. Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde yüzde 1,96, madencilik ve taş ocakçılığında 1,80 elektrik gaz ve suda da 2,41 artış kaydedildi. Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 6,62, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 7,11, elektrik gaz ve suda ise yüzde 18,68 olarak belirlendi. İmalat sanayinin alt sektörüne bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 8,72 ile kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünlerinde, yüzde 6,42 ile ana metal sanayinde, yüzde 3,96 ile de tekstil ürünleri imalatında yaşandı. Son 1 yılda ise ana metal sanayi yüzde 23,68'lik fiyat artışı ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 17,71 ile kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünleri, yüzde 17,07 ile de tekstil ürünleri imalatı izledi. Buna karşılık 1 yıllık dönemde büro makineleri imalatında fiyatlar yüzde 10,63 oranında düştü. -TÜKETİCİ FİYATLARI- Tüketici Fiyatı Endeksi'ne (TÜFE) göre de Türkiye genelinde yüzde 0,30 olan aylık fiyat düşüşü, ana harcama gruplarından gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,66, giyim ve ayakkabıda da yüzde 1,77 olarak gerçekleşti. Buna karşılık aralık ayında alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,04 konutta yüzde 1,17, ev eşyasında yüzde 0,33, sağlıkta yüzde 0,04, ulaştırmada yüzde 1,07, haberleşmede yüzde 2,65, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, eğitimde yüzde 0,05, lokanta ve otellerde yüzde 0,33, çeşitli mal ve hizmetlerde de yüzde 2,03 fiyat artışı meydana geldi. TÜFE'de Türkiye genelinde yüzde 6,40 olan yıllık fiyat artışı ise alkollü içecek ve tütünde yüzde 24,66'ya ulaştı. bunu yüzde 9,76'lık fiyat artışıyla lokanta ve oteller, yüzde 7,02 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 6,78 ile ulaştırma, yüzde 5,91 ile konut, yüzde 5,51 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,74 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,25 ile eğitim, yüzde 3,27 ile ev eşyası, yüzde 0,57 ile de sağlık takip etti. Son 1 yıllık dönemde haberleşme alanında yüzde 3,22, eğlence kültürde ise yüzde 2,32 fiyat düşüşü oldu. TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibariyle ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle: SEKTÖRLER/ALT GRUPLAR AYLIK YILLIK (Yüzde) ---------------------------------- ------ ------- ÜRETİCİ FİYATLARI GENEL 1,31 8,87 TARIM -1,76 14,52 Tarım, avcılık, ormancılık -1,80 14,57 Balıkçılık 0,62 12,14 SANAYİ 2,00 7,70 Madencilik ve taş ocakçılığı 1,80 7,11 İmalat Sanayi 1,96 6,62 Elektrik, gaz ve su 2,41 18,68 TÜKETİCİ FİYATLARI TÜRKİYE -0,30 6,40 Gıda ve alkolsüz içecekler -2,66 7,02 Alkollü içecekler ve tütün 0,04 24,66 Giyim ve ayakkabı -1,77 4,74 Konut 1,17 5,91 Ev eşyası 0,33 3,27 Sağlık 0,04 0,57 Ulaştırma 1,07 6,78 Haberleşme 2,65 -3,22 Eğlence ve Kültür 0,25 -2,32 Eğitim 0,05 4,25 Lokanta ve oteller 0,33 9,76 Çeşitli mal ve hizmetler 2,03 5,51 -TÜKETİCİ FİYATLARI EN FAZLA AĞRI, KARS, IĞDIR VE ARDAHAN'DA ARTTI Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2010 Aralık ayı 2003 baz yıllı tüketici fiyatları endekslerine göre, 2010'da yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde ortalama yüzde 6,40 arttı. Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler arasında, ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan''ın yanı sıra yüzde 8,37 ile ''Konya, Karaman'' ve yüzde 8,17 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' yer aldı. Artışın sınırlı kaldığı yerlerin başında ise ise yüzde 5,36 ile İstanbul geldi. Onu, TÜFE'deki yüzde 5,62 artışla ''Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova'', yüzde 5,85 ile ''Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'' izledi. Başkent Ankara'da yıllık bazda TÜFE artışı yüzde 6,29, İzmir'de yüzde 7,25'i buldu. Aylık bazda TÜFE'nin en fazla arttığı bölge, yüzde 0,43 ile ''Konya, Karaman'' oldu. ''Samsun, Tokat, Çorum, Amasya'' bölgesinde ise TÜFE yüzde 0,73 düştü. İstatistiki bölgelere göre TÜFE değişim oranları, 2010 Aralık ayı itibariyle aylık ve yıllık bazda şöyle oldu: (yüzde) AYLIK YILLIK ------- --------- TÜRKİYE -0,30 6,40 İstanbul -0,30 5,36 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,15 7,11 Balıkesir, Çanakkale -0,24 7,64 İzmir -0,11 7,25 Aydın, Denizli, Muğla -0,34 6,99 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 0,25 7,68 Bursa, Eskişehir, Bilecik -0,07 6,49 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova -0,41 5,62 Ankara -0,23 6,29 Konya, Karaman 0,43 8,37 Antalya, Isparta, Burdur -0,48 6,11 Adana, Mersin -0,27 7,13 Hatay, K.Maraş, Osmaniye -0,42 7,10 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir -0,47 7,86 Kayseri, Sivas, Yozgat -0,62 7,70 Zonguldak, Karabük, Bartın -0,54 6,31 Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,11 7,55 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya -0,73 6,59 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane -0,22 7,00 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,15 8,17 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan -0,28 8,83 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -0,18 6,95 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,10 7,06 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 0,03 6,84 Şanlıurfa, Diyarbakır -0,56 7,70 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt -0,68 5,85