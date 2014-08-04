Enflasyon beklentileri aştı

Temmuz tüketici fiyatları açıklandı. Temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,45, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,73 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,32, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,46 oldu. Enflasyon bu şekilde son dört aydır yüzde 9'un üzerinde seyretti.

En büyük artış eğlencede

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,99, haberleşmede yüzde 1,90, lokanta ve otellerde yüzde 1,05, ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 13,74 ile lokanta ve oteller grubunda oldu TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 12,56), ulaştırma (yüzde 10,29), giyim ve ayakkabı (yüzde 10,11), sağlık (yüzde 9,32) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

En büyük düşüş

Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 3,28 oranında düşüş gerçekleşti.

Zam şampiyonu

Temmuzda zam şampiyonu fiyatı yüzde 30,94 artış gösteren sivri biber oldu.

Haziran'da da arttı

Haziran'da düşüş beklentisine karşın TÜFE yüzde 0,31 artmış. Yıllık TÜFE yüzde 9,16'ya inmişti.