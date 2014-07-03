T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Enflasyon arttı, turizm fiyatları patladı

Haziran ayında TÜFE yüzde 0,31 olarak gerçekleşti. Beklentiler TÜFE'nin yüzde - 0,02 olacağı yönündeydi

03 Temmuz 2014 13:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE haziran ayında 0,31 olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE de Haziran ayında 9,16 oldu.

ÜFE'de aylık artış ise yüzde 0,06 olurken yıllık ÜFE yüzde 9,75 olarak gerçekleşti.

Beklenti Haziran ayında enflasyonun yüzde - 0,02 olarak gerçekleşeceği yönündeydi. Ancak beklentilerin aksine enflasyon Haziran ayında da ufak da olsa artmış oldu.

Tüketici fiyatları bazında Haziran’da en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 49,36 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 13,22 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 0,98, lokanta ve otellerde yüzde 0,92, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,70, ulaştırmada yüzde 0,50 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,25 ile giyim ve ayakkabı oldu Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Haziran ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,06 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

 

ETİKETLER

enflasyonartışbeklentiekonomihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24