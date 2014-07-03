Enflasyon arttı, turizm fiyatları patladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE haziran ayında 0,31 olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE de Haziran ayında 9,16 oldu.

ÜFE'de aylık artış ise yüzde 0,06 olurken yıllık ÜFE yüzde 9,75 olarak gerçekleşti.

Beklenti Haziran ayında enflasyonun yüzde - 0,02 olarak gerçekleşeceği yönündeydi. Ancak beklentilerin aksine enflasyon Haziran ayında da ufak da olsa artmış oldu.

Tüketici fiyatları bazında Haziran’da en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 49,36 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 13,22 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 0,98, lokanta ve otellerde yüzde 0,92, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,70, ulaştırmada yüzde 0,50 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,25 ile giyim ve ayakkabı oldu Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Haziran ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,06 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.