-ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Türkiye'de nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 4,26, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 8,21 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 Nisan ayında aylık bazda enflasyon TÜFE'de yüzde 0,87, ÜFE'de ise yüzde 0,61 artış gösterdi. Aylık bazda enflasyon piyasa ve Merkez Bankası beklentilerine paralel gerçekleşti. Piyasanın nisan ayına ilişkin TÜFE beklentisi, yüzde 1'in altında kalacağı yönündeydi. Merkez Bankasının nisan ayı son anketinde de geçen ayla ilgili TÜFE beklentisi, yüzde 0,75 olarak belirlenmişti. -TÜFE- TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,26, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,79 artış meydana geldi. Yılın ilk 4 ayında da TÜFE yüzde 2,45 olarak hesaplandı. TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış, yüzde 10,91 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Nisan ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 1,76, ulaştırmada yüzde 1,04, lokanta ve otellerde yüzde 0,50, konutta yüzde 0,39, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,27, eğitimde yüzde 0,25, sağlıkta yüzde 0,11, eğlence ve kültürde yüzde 0,08 artış meydana geldi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, haberleşmede yüzde 1,84 düşüş gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise değişim gözlenmedi. Yıllık bazda ise TÜFE'de en yüksek artış yüzde 8,21 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Ulaştırma (yüzde 7,98), lokanta ve oteller (yüzde 7,30), ev eşyası (yüzde 7,28), giyim ve ayakkabı (yüzde 5,74), konut (yüzde 4,86), eğitim (yüzde 4,64) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarını oluşturdu. 2011 yılı Nisan ayında endekste kapsanan 445 maddeden 71 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 266 maddenin ortalama fiyatları arttı, 108 maddenin ortalama fiyatları ise düştü. -ÜFE- 2011 yılı Nisan ayında aylık bazda ÜFE yüzde 0,61, yıllık bazda yüzde 8,21 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 9,17 arttı. 4 aylık döneme ilişkin ÜFE ise yüzde 6,04 oldu. Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 3,43, sanayi sektöründe yüzde 0,01 olarak gerçekleşti. Tarım sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,77 arttı. Sanayi sektörü endeksinde ise 2010 Nisan ayına göre yüzde 9,09 ve 12 iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,76 artış meydana geldi. Sanayinin üç sektöründen, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,28, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,13 artış, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 1,30 düşüş gerçekleşti. Sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış, yüzde 8,07 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı alt sektöründe görüldü. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği diğer alt sektörler, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde 2,35), plastik ve kauçuk ürünleri imalatı (yüzde 2,03), elektrikli makine ve cihazları imalatı (yüzde 1,89) olarak sıralandı. Buna karşılık ana metal sanayi, iletişim teçhizatı imalatı, büro makineleri imalatı, tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı, taşocakçılığı ve diğer madencilik ürünleri bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörlerin başında geldi. 2011 yılı Nisan ayında endekste kapsanan 785 maddeden 175'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 327 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 283 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.