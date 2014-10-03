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Ekonomi

Enflasyon beklenenden düşük çıktı

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı görülen ürün, yüzde 12,61 ile yeşil soğan oldu

03 Ekim 2014 13:25

Eylül ayında enflasyon yüzde 0,14 arttı. Beklenti 0.48 artacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 8,86'ya geriledi. Ağustosta enflasyon yüzde 9,54'e çıkmıştı.

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül enflasyonu beklentilerin altında çıktı.

Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,14, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,85 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,84 oldu.

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı görülen ürün, yüzde 12,61 ile yeşil soğan oldu

 

Beklenti yüzde 0,48’di

 

Anadolu Ajansı’nın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'de yüzde 0,48 artış öngörmüşlerdi. Ankete katılan 22 ekonomistin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en yüksek yüzde 1 ve en düşük ise yüzde 0,24 aralığında yer almıştı. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde yüzde 9,24 olarak belirlenmişti.

Ağustos ayında enflasyon 9.54 ile üç ayın zirvesine çıkmıştı. Ağustos'ta fiyatı en çok artanlar ise kiraz, limon ve salatalık olmuştu. 

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