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Ekonomi

ENFLASYON ARTTI ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 13:10

-ENFLASYON ARTTI ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,40, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 1,15 arttığını açıkladı.     TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8,33, ÜFE'de yüzde 9,03 oldu. Sekiz aylık enflasyon TÜFE'de yüzde 3,50, ÜFE'de yüzde 5,98 düzeyinde gerçekleşti. Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,83, üretici fiyatlarında yüzde 6,18 düzeyinde oldu.     

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