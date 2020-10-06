Enflasyon Araştırma Grubu: Eylül ayı enflasyonu yüzde 3.61

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi tüketici fiyat enflasyonuna alternatif bir seri oluşturmak için yola çıkan Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre Eylül ayında Türkiye’de tüketici fiyatlarının yüzde 3.61 arttığını belirtti.

TÜİK, tüketici fiyatlarının Eylül ayında yüzde 0.97 arttığını açıklamıştı. Doların Ağustos ayından bu yana yaklaşık yüzde 12 değer kazandığı bir dönemde enflasyondaki artışın sınırlı kalması tartışma yaratmıştı. Daha önce yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar dövizden enflasyona yüzde 20-25 oranında geçişkenlik olduğunu bulmuştu. Buna göre dolardaki yüzde 12’lik yükselişin enflasyonu 3-4 puan artırması gerekiyordu...

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Enflasyon Araştırma Grubu’nun ölçüm metodolojisinin kısa süre içinde açıklanacağını belirtti.