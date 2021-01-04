Enflasyon Araştırma Grubu Aralık enflasyonunu yüzde 4.08 olarak açıkladı; TÜİK’in oranı yüzde 1.25’ti

Prof. Dr. Veysel Ulusoy yönetimindeki akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), Aralık ayında enflasyonu yüzde 4.08 olarak ölçtüğünü açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise Aralık ayı tüketici enflasyonunun yüzde 1.25 olduğunu açıklamıştı.

Yıllık enflasyonda da iki kurumun verileri arasında büyük farklılıklar oluştu. ENAGrup yıllık enflasyonun yüzde 36.72’ye yükseldiğini açıklarken TÜİK yüzde 14.6 olarak duyurmuştu.

ENAGrup’a göre Aralık ayında en fazla zam yüzde 17.58 ile ulaştırmaya geldi. Onu yüzde 11 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı temel alınarak hesaplanıyor. Buna göre memur ve emekli maaşlarına bu ay yüzde 7.36 zam yapılacak. ENAGrup’un açıkladığı veriler dikkate alındığında zam oranının enflasyonun altında kaldığı görülüyor.