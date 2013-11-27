TÜİK anketi: Misafirlikte kadınlar ve erkekler ayrı mı oturursunuz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon araştırmasında kullandığını iddia ettiği yeni bir anketi Meclis gündemine taşıdı.

Bülent Sarıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığıyla ortaklaşa yürütülen bu çalışmada 37 bin 624 hane ziyaret edileceği öğreniliyor ve belgenin altında da görevli kişinin imzasını görülüyor” dedi. Tanrıkulu, belgedeki soruları şöyle sıraladı:

Hangi dine mensupsunuz?

Kendinizi hangi mezhebe ait hissediyorsunuz?

Aşağıdaki namazları ne sıklıkla kılarsınız?

Vakit namazlarını camide veya mescitte kılar mısınız?

Dışarı çıkarken başınızı örter misiniz?

Birinden borç almaktansa az faizli kredi çekmeyi tercih eder misiniz?

Az olmak kaydıyla yalan söylemek günah mıdır?

Sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah mıdır?

Alevi misiniz, Sunni misiniz?

Sizce köpek giren eve melek girer mi?

Alevilik, Bektaşilik, Kadirilik gibi oluşumlardan birine mensup musunuz?

Dini kimden öğrenirsiniz?

Aileniz ne kadar dindardır? Hangi dine mensuptur?

Oruç, hac, zekat, fitre, kurban kesme gibi ibadetlerle ilgili durumunuz nedir?

Ne sıklıkla dua edersiniz?

İbadetlerinizin kazasını yapar mısınız?

Oy verirken adayın dindar olup olmadığını önemser misiniz?

Miras paylaşımında erkeklere iki kat pay mı verirsiniz?

Laiklik İslamı özgürce yaşamanın teminat mıdır?

Ne zaman dua edersiniz?

Loto oynar mısınız?

Misafirlikte kadınlar ve erkekler aynı mı oturursunuz?

Allah’ın varlığına inanıyor musunuz?”

Tanrıkulu, öneresinde, “TÜİK, Tüketici Fiyatları Endeksi anket çalışması Diyanet İşleri Başkanlığıyla ortaklaşa mı yürütülmektedir? Bu tür sorular toplumda derin bir mezhepsel ayrımcılığa sebep olmayacak mıdır? Başbakan olarak bu anket çalışması ile ilgili olarak bilginiz var mıdır? Bu sorular insanlar arasında bir tür din, ırk, soy, mezhep ayrımı yapıldığının bir göstergesi midir? Bahse konu olan çalışma hükümetinizin ve partinizin programında yer almakta mıdır?” diye sordu.

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