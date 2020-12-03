Enflasyon açıklandı, kira zamları ne kadar olacak?

TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 12,04 oldu. Böylece kasımda kiralara en fazla %12,04 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Kira artışı yüzde 12,04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda TÜFE aylık yüzde 2,30 artarak yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 12,04 oldu. Buna göre kasım ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,04 oldu.

Örnek kira artışı

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %12,04

Zam bedeli: 120

Zamlı kira bedeli: 1.120 lira





