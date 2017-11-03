Enflasyon 9 yılın zirvesinde

Ekim ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,71 arttı. Bu rakamlarla yıllık enflasyon 9 yılın zirvesine, çekirdek enflasyon ise yaklaşık 14 yılın zirvesine çıktı.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,90 , yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,28 oldu. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,8'e yükseltmişti.

NTV'nin haberine göre, ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarıyla bazı cezaların 2018 yılı artış oranları da belli oldu. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 14,47 olarak belirlendi.

Zam şampiyonu kadın hırkası oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 37,92 ile kadın hırkasında görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 27,12 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu.