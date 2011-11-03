Enflasyon 9 yılın rekorunu kırdı

T24 - Enflasyon Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3.27, ÜFE'de yüzde 1.60 arttı. Enflasyon aylık bazda 2002 Ekim'inden beri en yüksek düzeye çıktı.





Enflasyon Ekim ayında oldukça yüksek geldi. Enflasyonun yüksek çıkmasında sigara zamları ve gıda fiyatlarındaki artış etkili oldu.



TÜİK'in verilerine göre enflasyon TÜFE'de yüzde 3.27, ÜFE'de yüzde 1.60 arttı. CNBC-e anketinde TÜFE’de yüzde 2.78, ÜFE'de yüzde 1.66 artış bekleniyordu.



Enflasyon böylece aylık bazda 2002 Ekim'den beri en yüksek düzeye çıkmış oldu.



Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7.66, ÜFE'de yüzde 11.48 oldu.



TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 14.11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.



Ekim ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 7.99, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.04, konutta yüzde 3.59, ev eşyasında yüzde 1.61, eğlence ve kültürde yüzde 1.08, lokanta ve otellerde yüzde 1, ulaştırmada yüzde 0.61, haberleşmede yüzde 0.57, eğitimde yüzde 0.24, sağlıkta yüzde 0.03 artış oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.96 düşüş görüldü.



Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18.05 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Onu alkollü içecekler ve tütün (yüzde 15.05), ulaştırma (yüzde 14.35), ev eşyası (yüzde 10.49), konut (yüzde 8,85), lokanta ve oteller (yüzde 8.28) izledi.



