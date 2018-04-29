Enflasyon 9 yılın en yüksek seviyesinde: %11,87

Türkiye'de Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 11,87'ye yükselerek Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksindeki aylık artış da piyasa beklentileri dahilinde yüzde 1,31 oldu.

Reuters haber ajansının piyasa uzmanlarıyla yaptığı ankette, aylık artışın yüzde 1,30 olması bekleniyordu.

Ana harcama grupları bazında yıllık enflasyonun en yüksek olduğu kalemler sırasıyla alkollü içecekler/tütün, gıda ve ulaştırma oldu.

Merkez Bankası, son enflasyon raporunda yılsonu enflasyon tahminini yüzde 8'den yüzde 8,5'e yükseltmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Nisan ayında açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'deki ortalama enflasyonun 2017'de yüzde 10,1 olacağını öngörmüştü.

Merkez Bankası, işlenmemiş gıda, tütün, giyim ve geçici vergi indirimleri nedeniyle 2017 boyunca enflasyonun dalgalı bir seyir izleyeceğini söylüyor.