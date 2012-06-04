Enflasyon 6 ay sonra tek haneye düştü

Enflasyon Mayıs ayında TÜFE'de yüzde 0.21 gerilerken, ÜFE'de yüzde 0.53 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 8.28'e geriledi.



Enflasyon Mayıs'ta sürpriz yaparak eksi çıktı ve 6 ay sonra yeniden tek haneye döndü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, enflasyon Mayıs ayında TÜFE'de yüzde 0.21 gerilerken, ÜFE'de yüzde 0.53 arttı. CNBC-e anketinde TÜFE'de ortalama yüzde 0.32, ÜFE'de yüzde 0.15 artış bekleniyordu.

Yıllık TÜFE yüzde 8.28'e geriledi, ÜFE yüzde 8.06 oldu.

Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği çekirdek enflasyon yerine açıklanan enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç enflasyon yüzde 7.67 oldu.

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 8.60 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde yüzde 1.10, lokanta ve otellerde yüzde 0.92, eğlence ve kültürde yüzde 0.33, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.23, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.14, sağlıkta yüzde 0.10, konutta yüzde 0.04 artış yaşandı. Haberleşmede yüzde 0.20, ev eşyasında yüzde 0.48, ulaştırmada yüzde 1.36, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.40 düşüş meydana geldi.

Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18.70 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Onu çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 15.15), konut (yüzde 12.54), ev eşyası (yüzde 9.89), lokanta ve oteller (yüzde 9.43), giyim ve ayakkabı (yüzde 8.58) izledi.



Tarımda yüzde 3,65'lik artış



Sektörlere bakıldığında tarımda fiyatlar yüzde 3.65 artarken, sanayide yüzde 0.12 geriledi.

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 1.70 ile tütün ürünleri imalatı alt sektöründe gerçekleşti.

Sanayinin üç sektöründen, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 0.89, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.25 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.26 düşüş meydana geldi.



Zam şampiyonu limon



Mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 30.03'le limon oldu. Onu yüzde 10.34'le hafta sonu yurtiçi turlar, yüzde 7.96'yla bal, yüzde 7.10'la kadın tişörtü, yüzde 6.24'le domates, yüzde 6.16'yla etek, yüzde 6.13'le şehirlerarası tren ücreti takip etti. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 60.11'lik düşüşle sivri biber oldu.