Enflasyon 11 ayın zirvesinde

Kasım ayında TÜFE yüzde 0,67 arttı. Yıllık TÜFE ise 11 ayın zirvesine çıkarak yüzde 8,10 oldu.

Kasım ayında TÜFE yüzde 0,67 arttı. Yıllık TÜFE ise 11 ayın zirvesine çıkarak yüzde 8,10 oldu.

Yıllık bazda enflasyon en son 2014 Aralık ayında yüzde 8,17 olmuştu. Yİ-ÜFE Kasım'da yüzde 1,42 düştü. Yİ-ÜFE yıllık yüzde 5,25 oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden 'H' Kasım'da yıllık olarak yüzde 8,94, 'I' yüzde 9,22 arttı.

Aylık en yüksek artış yüzde 5,37 ile giyim ve ayakkabıda

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1, ev eşyasında yüzde 0,66, konutta yüzde 0,54 ve haberleşmede yüzde 0,35 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,54 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,28 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 13,44 ile lokanta ve otellerde

TÜFE’de, eğlence ve kültür (yüzde 11,74), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,37), ev eşyası (yüzde 10,50), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 9,51) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,61 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis’de gerçekleşti. Kasım 2015’te endekste kapsanan 426 maddeden; 49 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 88 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Zam şampiyonu domates

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 40,75 ile domateste oldu. Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Kasım ayında medyan bazında 0,46 artış bekleniyordu, yıl sonu enflasyon beklentisi ise önceki anketteki yüzde 8,15'ten yüzde 8,40'a yükselmişti.