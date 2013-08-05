Enflasyon 10 ayın zirvesinde

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 8,88 arttı. Enflasyon böylelikle Eylül 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Haziran ayında TÜFE yüzde 8,30 yükselirken ÜFE'deki artış yüzde 5,23 olarak gerçekleşmişti. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,31 yükseldi.

Zam şampiyonu kuru soğan

Bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 17,75'lik artışla kuru soğan oldu. Kuru soğanı yüzde 7,95'lik artışla "yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar" izledi.

Fiyat artışında üçüncü sırayı yüzde 7,38'lik zamla domates, yüzde 4,16 ile dondurma ve yüzde 4,16 ile LPG dolum ücreti aldı.

En yüksek artış ulaştırmada

TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 2,28 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,94, eğitimde yüzde 0,81, lokanta ve otellerde yüzde 0,58, sağlıkta yüzde 0,45 artış görüldü.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,68 ile giyim ve ayakkabı olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış alkolde

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 15,99 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda meydana geldi. Onu gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 12,72), ulaştırma (yüzde 9,77), lokanta ve oteller (yüzde 8,97), konut (yüzde 7,87) izledi.

ÜFE yüzde 0,99 arttı

ÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,48, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,61 arttı.

ÜFE 12 aylık ortalamalara göre yüzde 3,23 artış gösterdi.

Tarım'da yüzde 0,25, sanayide yüzde 7,15'lik artış

Tarım sektörü endeksinde, aylık artış yüzde 0,25 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 7,15 artış gözlendi.

Sektörde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,26 artış gerçekleşirken 12 aylık ortalamalara göre yüzde 0,18 düşüş gerçekleşti.

Sanayi sektöründeki aylık artış yüzde 1,14 oldu.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 3,93 artış gerçekleşti.

En yüksek artış petrol ürünlerinde

Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,73, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,16, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 1,14 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (yüzde 5,76), ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (yüzde 3,58), kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde 2,46) alt sektörleridir. Buna karşılık büro makineleri imalatı (yüzde -2,55), metal cevheri (yüzde -0,55), mobilya ve b.y.s. diğer ürünlerin imalatı (yüzde -0,33) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.

ÜFE’de kapsanan 788 maddeden; 151 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 465 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 172 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. (cnbce)