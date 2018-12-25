Enfeksiyon riski: En fazla vaka üniversite hastanelerinde

Tedavi amacıyla hastaneye yatan tüm hastalar, hastane enfeksiyonu nedeniyle ölüm riski ile karşı karşıya kalıyor. Hastane enfeksiyonu kronik hastalar, çocuklar ve yoğun bakım servisinde yatan hastaları daha fazla tehdit ediyor. Enfeksiyon vakalarının en fazla üniversite hastanelerinde görüldüğü belirtildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuruda, vatandaşların hastanelerde karşılaştıkları “hastane enfeksiyonu” sayısını sordu. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı verilerine göre, 2013-2017 yıllarında kayıtlı hastane enfeksiyonu sayısı toplam 266 bin 251 olarak belirlendi.

Bütün kurumlarda enfeksiyon riski

CİMER’in bilgilendirmesine göre, 2013 yılında 56 bin 751, 2014 yılında 50 bin 346, 2015 yılında 49 bin 799, 2016 yılında 54 bin 622, 2017 yılında ise 54 bin 733 hastane enfeksiyonu vakası görüldü.

Ölen hasta sayısı yanıtsız kaldı

“Enfeksiyon sebebi ile yaşamını yitiren hasta sayısı” sorusunun yanıtsız kaldığına dikkat çeken CHP’li Emir, hastane enfeksiyonlarının son üç yıl içerisinde özel hastanelerde yüzde 51 artığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu veri bizlere, özel hastanelerin Bakanlık tarafından yeterince denetlenmediğini ve vatandaşlarımızın sağlığının kâr hırsına kurban edildiğini göstermektedir. Hastane enfeksiyonlarında özel hastanelerde yüzde 51’lik bir artış gerçekleşiyorsa bu endişe verici bir gelişmedir. Halk sağlığı, özel sektörün kâr hırsına kurban edilmemesi gereken, devletin asli görevidir.”

En fazla vaka üniversite hastanelerinde

2014-2017 yılları arasında en fazla hastane enfeksiyonu üniversite hastanelerinde görüldü. Bunu sırasıyla eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler izledi. Vakaların kurumlara göre dağılımı şöyle:

Devlet hastanelerinde 41 bin 289,

Eğitim ve araştırma hastanelerinde 63 bin 2,

Üniversite hastanelerinde 74 bin 339,

Özel hastanelerde 30 bin 870.