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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Topçu'dan ‘yüksek alkollü kolonya’ uyarısı: Virüsü öldürmüyor!

28 Mayıs 2020 18:49

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecinde virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı kolonya kullanımı konusunda hatırlatmalarda bulunan Topçu şöyle devam etti: 

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