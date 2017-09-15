Enez'de halkı meraklandıran tekne, tatbikatta batmış (2)

EDİRNE VALİLİĞİ\'NDEN \'CASUS TEKNE\' AÇIKLAMASI

Edirne Valiliği, Saros Körfezi açıklarında bulunan ve uzaktan kumanda edilebilen tekneyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşları tarafından, \'Sahil Güvenlik Ekipleri Saros Körfezi Açıklarında Casus Bir Tekne Tespit Etti\', \'Saros’ta Casus Tekne\' gibi başlıklarla haberler yayınlandığı belirterek, şöyle denildi:

\"Bahse konu haberlerde yer alan olaya ilişkin gerçek bilgiler kamuoyunun istifadesine sunulmak üzere aşağıda özetlenmiştir; 25 Temmuz 2016 tarihinde, \'Edirne İli Enez İlçesi açıklarında bir trol teknesinin ağına batık takıldığı” ihbarı alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, balıkçı teknesi kaptanı ile yapılan görüşmede \'Sultaniçe Limanı 7-8 mil açıklarında uluslararası sularda trol avcılığı yapılırken ağın birden ağırlaştığı, güçlükle çekilmesi sonucunda ağda küçük bir teknenin çıktığının görüldüğü\' ifade edilmiştir. Bahse konu batık tekne, Cumhuriyet Savcısı talimatı ile Enez Limanı’nda bulunan Sahil Güvenlik Destek Tesisleri’nin yanında karaya çekilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bahse konu tekneye ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, teknenin yaklaşık 5 metre boyunda ve 1.5 metre genişliğinde olduğu ve üzerinde uzaktan kumanda maksadıyla kullanılabilecek kırık bir anten tespit edildiği, bunun haricinde aktif olarak çalışan herhangi bir muhabere ya da radar sistemi bulunmadığı, teknenin bulunduğu tarihten 5-6 ay önce batmış olabileceği, teknenin üzerinde kurşun delikleri bulunduğu, dünya donanma gemileri tarafından asimetrik tehdit eğitimleri kapsamında hedef teknesi olarak kullanılmak üzere üretilmiş, uzaktan kumanda edilen \'İnsansız Su Üstü Aracı\' olduğu ve bölgede yapılan uluslararası tatbikatlarda kullanılarak batırılmış olabileceği değerlendirmeleri yapılmıştır.\"



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