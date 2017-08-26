Enes Ünal’lı Villarreal, Real Sociedad’a boyun eğdi

La Liga’nın ilk haftasında milli golcü Enes Ünal’ın 11’de oynadığı Levante deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Villarreal, ikinci haftada Real Sociedad deplasmanında 3-0 kaybetti. Enes Ünal, 70’inci dakikada Carlos Bacca’nın yerine oyuna dahil oldu.

Ev sahibi Sociedad, ilk golü 25’inci dakikadan korner organizasyonuyla buldu. Altıpas içinde topla buluşan Willian Jose, savunma oyuncularının çok geç müdahale etmesiyle rahat bir hareket alanı buldu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Sociedad’ın ikinci golü, ilk golde olduğu gibi Villarreal savunmasının büyük hatasından geldi. 34’te ceza sahasında yaşanan ilginç karambolde topu bir anda önünde bulan Xabi Priesto, cezayı kesti: 2-0.

Ev sahibi 3’üncü golü mükemmel bir hücumla buldu. Villarreal savunması yine ‘uyku modu’ndayken, ofsayt tuzağına düşmeden patlayıcı bir koşu gerçekleştiren Juanmi, Elustondo’nun pasıyla buluştu. İspanyol futbolcu, 45’inci dakikada yaptığı çok klas aşırtma vuruşla, ilk yarının ve maçın skorunu tayin etti: 3-0.