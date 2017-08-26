T24 LogoT24 Logo
Spor

Enes Ünal’lı Villarreal, Real Sociedad’a boyun eğdi

Villarreal, La Liga'da geçen iki haftada hiç puan alamadı

26 Ağustos 2017 16:03

La Liga’nın ilk haftasında milli golcü Enes Ünal’ın 11’de oynadığı Levante deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Villarreal, ikinci haftada Real Sociedad deplasmanında 3-0 kaybetti. Enes Ünal, 70’inci dakikada Carlos Bacca’nın yerine oyuna dahil oldu.

Ev sahibi Sociedad, ilk golü 25’inci dakikadan korner organizasyonuyla buldu. Altıpas içinde topla buluşan Willian Jose, savunma oyuncularının çok geç müdahale etmesiyle rahat bir hareket alanı buldu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Sociedad’ın ikinci golü, ilk golde olduğu gibi Villarreal savunmasının büyük hatasından geldi. 34’te ceza sahasında yaşanan ilginç karambolde topu bir anda önünde bulan Xabi Priesto, cezayı kesti: 2-0.

Ev sahibi 3’üncü golü mükemmel bir hücumla buldu. Villarreal savunması yine ‘uyku modu’ndayken, ofsayt tuzağına düşmeden patlayıcı bir koşu gerçekleştiren Juanmi, Elustondo’nun pasıyla buluştu. İspanyol futbolcu, 45’inci dakikada yaptığı çok klas aşırtma vuruşla, ilk yarının ve maçın skorunu tayin etti: 3-0.

ETİKETLER

Enes ÜnalVillarrealReal SociedadmağlubiyetCarlos Bacca30La Liga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24