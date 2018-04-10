T24 LogoT24 Logo
Spor

Enes Ünal'lı Villareal, evinde dağıldı

Villareal, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı

10 Nisan 2018 15:07

İspanya La Liga'da 31. haftanın kapanışında Enes Ünal'lı Villarreal, sahasında Athletic Bilbao'ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada konuk ekibe 3 puanı getiren golleri Inigo Cordoba, Inaki Williams ve Iker Muniain attı. Villarreal'in maçtaki tek golü ise Carlos Bacca'dan geldi. Karşılaşmada milli oyuncumuz Enes Ünal ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Villarreal'de Alvaro Gonzalez 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Villarreal bu sonuçla Avrupa Ligi yarışında ciddi bir yara alırken Bilbao ise Avrupa Kupalarına katılmak için az da olsa umutlanmış oldu.

ETİKETLER

Enes ÜnalVillarealAthletic BilbaoİspanyaLa Ligadünyadan futbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24