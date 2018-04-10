Enes Ünal'lı Villareal, evinde dağıldı

İspanya La Liga'da 31. haftanın kapanışında Enes Ünal'lı Villarreal, sahasında Athletic Bilbao'ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada konuk ekibe 3 puanı getiren golleri Inigo Cordoba, Inaki Williams ve Iker Muniain attı. Villarreal'in maçtaki tek golü ise Carlos Bacca'dan geldi. Karşılaşmada milli oyuncumuz Enes Ünal ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Villarreal'de Alvaro Gonzalez 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Villarreal bu sonuçla Avrupa Ligi yarışında ciddi bir yara alırken Bilbao ise Avrupa Kupalarına katılmak için az da olsa umutlanmış oldu.