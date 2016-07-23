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Spor

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu

Profesyonel futbol hayatına Bursaspor'la başlayan ve burada 2 sezon forma giyen Enes Ünal, geçen sezon başı Manchester City ile 5 yıllık anlaşma sağlamıştı

23 Temmuz 2016 20:28

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Twente, Türk futbolcu Enes Ünal'ı kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz ekibi Manchester City'nin kadrosunda yer alan 19 yaşındaki oyuncunun 1 sezonluğuna kiralandığı bildirildi. Genç oyuncunun alacağı ücret hakkında ise bilgi verilmedi.

Profesyonel futbol hayatına Bursaspor'la başlayan ve burada 2 sezon forma giyen Enes Ünal, geçen sezon başı Manchester City ile 5 yıllık anlaşma sağlamıştı. 2015-16 sezonunun ilk yarısında Belçika 1. Ligi ekiplerinden Genk'e kiralanan Ünal, 14 maçta 2 gol atmış, sezonun 2. yarısında kiralık oynadığı Hollanda 2. Lig ekiplerinden NAC Breda forması altında ise 11 maçta 9 kez fileleri havalandırmıştı.

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