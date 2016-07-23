Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Twente, Türk futbolcu Enes Ünal'ı kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz ekibi Manchester City'nin kadrosunda yer alan 19 yaşındaki oyuncunun 1 sezonluğuna kiralandığı bildirildi. Genç oyuncunun alacağı ücret hakkında ise bilgi verilmedi.

Profesyonel futbol hayatına Bursaspor'la başlayan ve burada 2 sezon forma giyen Enes Ünal, geçen sezon başı Manchester City ile 5 yıllık anlaşma sağlamıştı. 2015-16 sezonunun ilk yarısında Belçika 1. Ligi ekiplerinden Genk'e kiralanan Ünal, 14 maçta 2 gol atmış, sezonun 2. yarısında kiralık oynadığı Hollanda 2. Lig ekiplerinden NAC Breda forması altında ise 11 maçta 9 kez fileleri havalandırmıştı.