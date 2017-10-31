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Spor

Enes Ünal'ın yeni adresi Levante

20 yaşındaki milli futbolcu, Villarreal formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti

31 Ekim 2017 11:29

La Liga ekiplerinden Levante, Villarreal forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, Levante Kulübü ile Enes Ünal'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, satın alma opsiyonu olmadığını ifade eden Villarreal Kulübü, 1 Ocak 2018'den itibaren 20 yaşındaki futbolcuyu geri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Levante Kulübü ise Enes Ünal'ın yarın basına tanıtılacağını duyurdu.

Milli futbolcu, sezon başında kadrosuna dahil olduğu Villarreal'de 6 lig maçında bir gole imza attı.

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