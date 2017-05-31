Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu

Milli futbolcu Enes Ünal, 14 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Villarreal'e transfer oldu.

beIN Sports'un haberine göre, eğer Manchester City, Enes'i geri almak isterse Villarreal'e 20 milyon Euro ödeyecek.

Bu sezon Twente'de kiralık olarak forma giyen ve yılın oyuncusu seçilen Enes Ünal, 32 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Genç futbolcu, Manchester City'e 3 milyon Euro karşılığında gitmişti. Bu transferle değerini yaklaşık olarak 5'e katlamış oldu. Bursaspor ile Manchester City arasındaki anlaşmadan dolayı yeşil-beyazlı kulüp Enes için 1.4 milyon Euro daha kazanacak.