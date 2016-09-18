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Spor

Enes Ünal'dan 49 yıl sonra bir ilk!

Twente forması giyen Enes Ünal, takımıyla çıktığı ilk 4 maçta gol sayısını 5'e çıkararak, Twente tarihinde bunu başaran 2. futbolcu oldu

18 Eylül 2016 02:00

Twente forması giyen Enes Ünal, takımının Den Haag karşısındaki galibiyetinde başrol oynadı.

Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında Twente evinde Den Haag'ı 4-1 mağlup ederken, karşılaşmanın yıldızı Enes Ünal oldu.

Maça ilk 11'de başlayan Enes, 13. dakikada harika bir serbest vuruş golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

35. dakikada bu kez kafayla fileleri havalandıran Enes, takımını 2-0 öne geçirdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre genç oyuncu, takımıyla çıktığı ilk 4 maçta gol sayısını 5'e çıkardı ve 1967'de Dick van Dijk'tan sonra Twente tarihinde bunu başaran 2. futbolcu oldu. Enes maçın 70. dakikasında yerini Jari Oosterwijk'a bıraktı.

Ev sahibi ekibin diğer gollerini 54. dakikada Bersant Celina ve 90. dakikada Kamohelo Mokotjo atarken, Den Haag'ın tek sayısı 88. dakikada Kevin Jansen'den geldi.

Bu sonuçla Twente ilk 6 hafta sonunda puanını 9'a yükseltirken, Den Haag 10 puanda kaldı.

 

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