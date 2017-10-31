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Spor

Enes Ünal transfer dönemi Levante'ye nasıl transfer oldu?

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen milli oyuncu Enes Ünal alınan özel bir izinle Levante'ye kiralandı

31 Ekim 2017 13:09

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen milli oyuncu Enes Ünal alınan özel bir izinle Levante\'ye kiralandı. 
Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, Levante ile Enes Ünal transferi konusunda sezon sonuna kadar kiralanmasında anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, satın alma opsiyonu olmadığını ifade eden Villarreal Kulübü, 1 Ocak 2018\'den itibaren 20 yaşındaki futbolcuyu geri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.
Levante\'nin yaşadığı sakatlıklara sebebi ile İspanya Futbol Federasyonu bu transfere özel izin verildiği belirtilirken Enes\'in bugün Levante tarafından basına tanıtılacağı belirtildi. 
Sezon başında Manchester City\'den 15 milyon Euro karşılığı Villarreal\'e transfer olan Enes 6 lig maçında bir gole imza attı.

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