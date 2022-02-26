Enes Ünal şov yaptı, Getafe 10 kişiyle 1 puan kaptı

Getafe, İspanya La Liga'nın 26. haftasında sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 32. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakadan milli oyuncu Enes Ünal'ın golleriyle 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Konuk Deportivo Alaves adına Getafe deplasmanında rakip ağları sarsan isimler ise Gonzalo Escalante ve Edgar Mendez oldu.

İspanya'daki iyi performansını Alaves karşısında da sürdüren milli forvet Enes Ünal, kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı.

Bu sonucun ardından puanını 27'ye çıkaran Getafe, maç fazlasıyla 15. sırada yer aldı.

21 puanlı Deportivo Alaves ise maç fazlasıyla La Liga'nın 18. sırasında konumlandı.