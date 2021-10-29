Enes Ünal siftah yaptı; Getafe galibiyeti uzatmalarda kaçırdı

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Granada, sahasında Getafe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan konuk ekip Getafe'nin golünü milli futbolcu Enes Ünal kaydetti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

İspanya LaLiga'da 11. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Milli futbolcularımızdan Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

11. hafta karşılaşmasında Granada'ya konuk olan Getafe, Enes Ünal'ın 37. dakikada attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin büyük bir bölümünü önde götüren Getafe, 90+7'de Molina Vidal'in attığı golle adeta yıkıldı. Son saniyede gelen gol, iki takımın sahadan 1'er puanla ayrılmasına neden oldu.

Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 11 maçta ilk golünü attı. 24 yaşındaki milli futbolcu geçen sezon ise 29 maçta 5 gol attı.