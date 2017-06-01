Enes Ünal resmen Villarreal'de

Milli oyuncu Enes Ünal, İspanya'nın Villarreal takımına transfer oldu. Hollanda'da Twente forması ile geçirdiği kiralık sezonda yakaladığı istikrar ile adından söz ettiren Enes Ünal, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'e transfer oldu. İspanyol ekibi, Enes Ünal'ın transferini internet sitelerinden resmen duyurdu.



Eski takımı Manchester City, Enes Ünal'ı geri almak istediği takdirde, 20 milyon Euro karşılığında transferi gerçekleştirebilecek. 20 yaşındaki oyuncu Bursaspor'dan Manchester City'e 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İngilizler böylece Enes'ten 11 milyon Euro kar etmiş oldu. Enes Ünal'ın Villarreal'e transferinden Bursaspor'un kasasına yetiştirme bedeli olarak 1.4 milyon Euro girecek.



Bu sezon Twente'de kiralık olarak forma giyen ve yılın oyuncusu seçilen Enes Ünal, 32 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

