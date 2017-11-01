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Spor

Enes Ünal: Levante’ye transferimi duyunca şaka yapıyorlar zannettim

’Burada daha fazla gol atabilirim’’

01 Kasım 2017 13:11

Villarreal’in 9 maçlığına Levante'ye kiraladığı Enes Ünal yeni takımının formasını giyerken Levante'ye kiralanmasıyla ilgili konuştu.

Enes Ünal, “Önce şaka yapıyorlar zannettim. Bana öncesinde kimse bir şey söylemedi. Sezon başlamışken transfer yapılabildiğini bilmiyordum. Daha sonra biraz düşündüm ve Levante'ye gelmeye karar verdim. Burada daha fazla gol atabileceğimi düşünüyorum” sözleriyle duygularını ifade etti.

Maçlara hazır olduğunu belirten Ünal, “İspanya'da olmaktan mutluyum. Ülke değiştirmek kolay değil. Sadece İngilizce konuşabiliyorum ve İspanyolca bilmiyorum ama öğreniyorum. Her şey daha önce oynadığım Hollanda'dan çok farklı. Adapte olmayı deniyorum, bu benim işim” diye konuştu.

Henüz çok genç olduğunu belirten Enes “Günden güne daha iyi olmak istiyorum. Oynamak ve gol atmak istiyorum. Futbolda ne olacağını kimse bilemez. Şu an sadece Levante'ye konsantre oldum” diye konuştu.

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