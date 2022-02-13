Enes Ünal'ın 2 golü Getafe'ye yetmedi

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid sahasında Getafe'yi 4-3 mağlup ederken milli futbolcu Enes Ünal'ın 2 golü takımına yetmedi.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe'yi konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 4-3 kazandı.

Maçın henüz 9. dakikasında Atletico Madrid, Luis Suarez'le penaltı atışından yararlanamadı. 19. dakikada Correa ev sahibi Atletico'yu 1-0 öne geçirdi. 27'de Matheus Cunha farkı ikiye çıkardı: 2-0

30. dakikada Getafe'de Borja Mayoral'in golü farkı 1'e indirdi. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Enes Ünal penaltıdan topu ağlara yolladı ve skor 2-2'ye geldi. 42'de bir penaltı daha kazanan Getafe'de Enes Ünal kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. 45+4'te ise Correa bu kez sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu tayin etti: 3-3

55'te Enes Ünal, yerini Okay Yokuşlu'ya bıraktı. 58. dakikada Atletico Madrid'den Felipe kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise sahneye çıkan Hermoso, Atletico'yu 4-3 öne geçirdi Simeone'nin öğrencileri galibiyetini ilan etti.

Enes Ünal, bu sezon çıktığı toplam 23 maçta 11. golünü kaydetti. Ayrıca Enes Ünal, La Liga'da çıktığı son 7 maçta 7. golünü ağlara göndermeyi başardı.

Bu sonuçla Atletico Madrid 39 puana yükseldi. Getafe ise 25 puanda kaldı.