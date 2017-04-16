Enes Ünal, Hollanda'yı sallamaya devam ediyor

Eredivisie'nin 31. haftasında Twente sahasında NEC Nijmegen'i 3-0 yenerken milli futbolcu Enes Ünal 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu.

DHA'nın haberine göre, Hollanda Ligi Eredivisie'nin 31. hafta maçında Twente sahasında NEC Nijmegen'i ağırladı.

12. dakikada Klich'in asistinde sahneye çıkan milli futbolcumuz Enes Ünal attığı golle Twente'yi devreye 1-0 önde götürdü.

Maçın 58. dakikasında bu kez Jensen'in golünün asistini veren Enes, 90. dakikada bir gol daha atarak 3-0'lık galibiyetle büyük rol oynadı. Enes Ünal son 8 maçta 7. golünü atarken, ligde ise toplamda 16. kez ağları havalandırdı.

Bu sonuçla Twente puanını 45 yaparken, NEC Nijmegen ise 28 puanda kaldı.