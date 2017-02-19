Enes Ünal, Hollanda'da yine gündem

Twente'nin Heerenveen'i 1-0 mağlup ettiği maça Enes Ünal'ın hareketi Hollanda'da haftanın en çok konuşulan hareketi oldu.

Skor 0-0'ken kaleci Erwin Mulder ile karşı karşıya kalan milli golcü Enes Ünal çalım sonrası kendisini yere bıraktı ve Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük de penaltı noktasını gösterdi. 54'te topun başına geçen Mateusz Klich hata yapmazken Twente bu golle 3 puanı almış oldu. Fakat daha sonra penaltı pozisyonun tekrarı izlendiğinde kaleci Mulder'in Enes'e herhangi bir teması olmadığı ve Enes Ünal'ın kendisini yere bıraktığı görüldü.



Maçtan sonra Fox Sports'a açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki golcü, pozisyon esnasında kendisine bir temas olup olmadığından emin olamadığını söylerken, "Şimdi fotoğrafları görünce bir temas olmadığı anlaşılıyor. Hakem penaltıyı verdi. Eğer o anda bana bir temas olmadığına emin olsaydım hakeme penaltısını iptal ettirirdim. Bir hata yaptıysam özür dilerim. O anda ne yaptığınızı düşünemiyorsunuz, her şey çok hızlı gelişiyor. Oraya penaltı almaya gittim ve aldım. Eğer penaltı değilse özür dilerim" ifadelerini kullandı.