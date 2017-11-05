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Spor

Enes Ünal gollü başladı; Levante'ye yetmedi

20 yaşındaki milli golcü, Levante formasıyla ilk maçında golü buldu

05 Kasım 2017 19:41

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Levante, sahasında Girona'ya 2-1 mağlup oldu. Levante ekibiyle ilk maçına çıkan milli futbolcu Enes Ünal, takımının tek golünü atan oyuncu oldu.

Villareal‘den Ocak ayına kadar Levante‘ye kiralanan milli futbolcu Enes Ünal, ilk maçında gol attı.

58'de Borja Garcia'nın golüyle öne geçen Girona, 83'te Christian Stuani'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 

Karşılaşmaya ilk 11 başlayan Enes, 90+1'de Ivy'nin ortasında iyi pozisyon alıp net bir kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 1-2

Ayrıca 20 yaşındaki milli futbolcunun gol sonrası topu santraya götürmesi de taraftarından alkış aldı.

Bu sonuçla Levante 12 puanla 13. sırada kalırken, Girona 15 puanla 9. sıraya yükseldi.

Enes Ünal'ın Levante'de ilk maçındaki performansı ve golü:

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