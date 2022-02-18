Enes Ünal, Getafe'de üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi

İspanya La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal, son haftalardaki performansıyla üst üste ikinci kez takımında ayın oyuncusu seçildi.
Son olarak Atletico Madrid karşısında 2 gol birden atan Enes Ünal, gösterdiği performansın ödülünü aldı.
24 yaşındaki futbolcu, 1 Ocak 2022'den bu yana La Liga'da attığı 6 golle adından söz ettirdi.
Getafe'de taraftarların oylarıyla belirlenene "Ayın oyuncusu" ödülünü Enes Ünal kazandı.
Golcü oyuncu, Aralık ayında da Getafe'de ayın oyuncusu seçilmişti. Genç futbolcunun bu performansıyla yeniden milli takıma seçilmesi bekleniyor.