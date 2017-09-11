T24 LogoT24 Logo
Spor

Enes Ünal attı, Villarreal 3 puanla tanıştı!

20 yaşındaki milli golcü, Villarreal formasıyla ilk golünü Real Betis'e attı

11 Eylül 2017 02:54

La Liga’nın ilk iki haftasında mağlubiyet alan Villarreal, Enes Ünal’ın 69’uncu dakikada oyuna dahil olup ilk kez takımının formasıyla gol attığı maçta evinde Real Betis’i 3-1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Karşılaşmada gol perdesini 11’inci dakikada konuk ekip Real Betis’te Joaquin’in asistinde Sergio Leon açtı.

32’nci dakikada Kolombiyalı golcü Carlos Bacca, Real Betis savunmasının paniklemesiyle oluşan karambolde beraberliği getiren golü attı ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

İkinci yarıdaki ilk golü ev sahibi Villarreal 61. dakikada buldu. Fornals’ın pasında topla buluşan Castillejo, kaleyi ceza sahası yayından sağ çaprazdan gören bir noktadan sol ayağıyla ters köşeye çok teknik bir vuruş yaparak adeta ‘örümcek ağlarını aldı’ ve takımını öne geçirdi: 2-1.

69’da Carlos Bacca’nın yerine oyuna dahil olan ve 77’de Alvaro’nun ‘Beckhamvari’ pasında ‘Ronaldovari’  bir koşu yapan milli golcü Enes Ünal, oldukça düzgün bir ‘füze’ göndererek skoru tayin eden golü attı: 3-1.

Karşılaşmanın gollerini ve özetini beIN SPORTS'un bu linki üzerinden izleyebilirsiniz.

ETİKETLER

Enes ÜnalVillarrealgolmilli golcüReal Betisgalibiyet3 puan20 yaşla ligailk golü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24