Enes Ünal attı, Villarreal 3 puanla tanıştı!

La Liga’nın ilk iki haftasında mağlubiyet alan Villarreal, Enes Ünal’ın 69’uncu dakikada oyuna dahil olup ilk kez takımının formasıyla gol attığı maçta evinde Real Betis’i 3-1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Karşılaşmada gol perdesini 11’inci dakikada konuk ekip Real Betis’te Joaquin’in asistinde Sergio Leon açtı.

32’nci dakikada Kolombiyalı golcü Carlos Bacca, Real Betis savunmasının paniklemesiyle oluşan karambolde beraberliği getiren golü attı ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

İkinci yarıdaki ilk golü ev sahibi Villarreal 61. dakikada buldu. Fornals’ın pasında topla buluşan Castillejo, kaleyi ceza sahası yayından sağ çaprazdan gören bir noktadan sol ayağıyla ters köşeye çok teknik bir vuruş yaparak adeta ‘örümcek ağlarını aldı’ ve takımını öne geçirdi: 2-1.

69’da Carlos Bacca’nın yerine oyuna dahil olan ve 77’de Alvaro’nun ‘Beckhamvari’ pasında ‘Ronaldovari’ bir koşu yapan milli golcü Enes Ünal, oldukça düzgün bir ‘füze’ göndererek skoru tayin eden golü attı: 3-1.

Karşılaşmanın gollerini ve özetini beIN SPORTS'un bu linki üzerinden izleyebilirsiniz.