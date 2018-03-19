Enes Ünal, Atletico Madrid'i 18 dakikada devirdi

Milli futbolcu Enes Ünal'ın golleriyle yıldızlaştığı maçta Villarreal, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.



El Madrigal'da oynanan maçta Atletico Madrid, 20. dakikada Antoine Griezmann'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Karşılaşmanın 74. dakikasında Pablo Fornals'ın yerine oyuna giren Enes Ünal maçın kaderini değiştirdi. Maçın 82. dakikasında Sarı Denizaltı'nın beraberlik golünü atan Enes, uzatma anlarında attığı golle takımını galibiyete taşıdı.



Böylece peş peşe 2. kez kazanan Villarreal 47 puana çıktı. Atletico ise 64 puan kaldı ve Barça ile olan fark 11'e çıktı.