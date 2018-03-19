T24 LogoT24 Logo
Spor

Enes Ünal, Atletico Madrid'i 18 dakikada devirdi

Avrupa'da oynayan Türk futbolcuların başarılı grafiği Enes ile devam ediyor

19 Mart 2018 13:55

Milli futbolcu Enes Ünal'ın golleriyle yıldızlaştığı maçta Villarreal, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

El Madrigal'da oynanan maçta Atletico Madrid, 20. dakikada Antoine Griezmann'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Pablo Fornals'ın yerine oyuna giren Enes Ünal maçın kaderini değiştirdi. Maçın 82. dakikasında Sarı Denizaltı'nın beraberlik golünü atan Enes, uzatma anlarında attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Böylece peş peşe 2. kez kazanan Villarreal 47 puana çıktı. Atletico ise 64 puan kaldı ve Barça ile olan fark 11'e çıktı.

ETİKETLER

Enes ÜnalVillarealİspanyaAtletico Madridgoliyi performansgalibiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24