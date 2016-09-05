Enes Ünal, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme maçının hazırlıklarını Maksimir Stadyumu'nda yaptığı çalışma ile tamamladı.Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu sakatlığı nükseden Enes Ünal çalışmaya devam edemedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde TSİ 19.30'da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde topla ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra sınırlı alanda taktik oyuna geçildi. Rejenarasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.

Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu sakatlığı nükseden Enes Ünal çalışmaya devam edemedi. İlk tetkik ve muayenesi sahada yapılan futbolcunun durumunun Hırvatistan karşılaşmasında oynamasına engel teşkil edecek ciddiyette olduğu anlaşıldı. Bu gelişme üzerine sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Enes aday kadrodan çıkarıldı.