Enes, Mehmet Okur'a komşu gidiyor

T24 - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir Türk oyuncunun ilk kez ilk 10 içinde yer aldığı NBA Seçmelerinde (Draft) milli basketbolcu Enes Kanter, Utah Jazz tarafından birinci tur üçüncü sıradan seçildi.









Mehmet Okur'la takım arkadaşı olan Kanter, Salt Lake City şehri takımında sıfır numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

New Jersey eyaletinin Newark kentinde düzenlenen NBA Seçmeler gecesine milli basketbolcu, babası Mehmet Kanter, ABD'nin Florida kentinde bir lise takımında basketbol oynayan 16 yaşaındaki kardeşi Kerem Kanter ve Türk menajeri Max Ergül ile birlikte katıldı.

NBA Başkanı David Stern'in, takımların seçimlerini podyum arkasında sırasıyla öğrenip kürsüye gelerek beşer dakika arayla açıkladığı gecede, Kanter'in oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.

İlk sırada seçme hakkı bulunan Cleveland Cavaliers, Duke Üniversitesi'nden Kyrie Irving'i, ikinci sıradaki Minnesota Timberwolfs Arizona'dan Derrick Williams'ı kadrosuna katarken, üçüncü sırada bulunan Utah Jazz tercihini milli basketbolcu Enes Kanter'den yana kullandı.

Utah Jazz şapkasıyla Amerikan ulusal medyasına poz veren Kanter, pek çok ulusal kanal ile radyoların canlı yayınlara katıldı, ardından da basın toplantısı düzenleyerek duygularını paylaştı.

Utah forması giyeceği 2011-2012 sezonunu, Amerikan Kolej Ligi NCAA'de cezası nedeniyle oynayamadığı Kentucky takımına ve taraftarlarına armağan ettiğini söyleyen Milli Basketbolcu, “Kentucky halkı beni aldığım cezaya rağmen destekledi. NBA'de önümüzdeki sezon oynayacağım tüm maçları ve sayılarımı Kentuckylilere ve takıma ithaf ediyorum. Utah Jazz beni seçtiğine hiç pişman olmayacak” dedi.



Mehmet Okur ailemden biri gibi

Utah'da “sıfır” numaralı formayı giyeceğini açıklayan 2.11'lik dev adam, “Öncelikli hedefimiz Utah'ı play-off'lara taşımak olacak. Mehmet Okur ile aynı takımda ve aynı pozisyonda oynamak da çok büyük bir şans. Okur, benim ailemden biri gibi. Bana çok şey öğreteceğini düşünüyorum” dedi.

Jazz Başkanı Randy Rigby de yaptığı açıklamada, takımı yeni baştan kurmaya çalıştıklarını, play-offlarda iddialı bir ekip yaratmayı arzuladıklarını kaydetti.

Seçmelerde üçüncülük dışında 12.lik hakkını da elinde bulunduran Jazz, Colorado'dan gelen Alec Burks'ü de kadrosuna katarak iki genç isim ile yeni sezona iddialı hazırlanacak.



Babası Fenerbahçe Ülker'i suçladı

Seçmelerde oğlu Enes Kanter ile birlikte özel basketbolcu locasında oturan Mustafa Kanter ise yaptığı açıklamda, Kanter'in Fenerbahçe Ülkerspor'a imza atmadığı için Fenerbahçe takımı tarafından NCAA yönetimine yanıltıcı bilgiler verildiğini söyledi ve bu nedenle oğlunun bir yıl basketboldan uzak kaldığını ve Kolej Ligi'nde yer alamadığını ifade etti.



Kentucky'de oynasa 1. sırada gelecekti

Mustafa Kanter, “Kentucky'de oynasaydı şimdi drafta birinci sıradan gelecekti. Üçüncü olarak gelmesi de bizim için önemli, ilk kez bir Türk bu dereceyi alarak tarihe geçti. Oğlum daha çok genç, Utah Jazz ile büyük başarılara imza atacağına hiç şüphem yok” dedi.



Türkiye, NBA'de en çok yabancı oynatan ikinci ülke

Öte yandan Enes Kanter'in de Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne katılmasıyla, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, Ersan İlyasova, Semih Erden ve Ömer Aşık'ın ardından NBA'de oynayan Türk basketbolcu sayısı altıya yükseldi ve bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Bu sayıyla Türkiye, NBA liginde 11 oyuncusu bulunan Fransa'nın ardından altı oyuncu ile geçen seneki ikincilikteki yerini pekiştirdi ve Almanya, Rusya, Litvanya, Yunanistan, İtalya gibi basketbolun ileri düzeyde oynandığı ülkeleri de NBA liginde geride bıraktı.



Rekor Hidayet'te

Ligde Hidayet Türkoğlu 11. yılına girerek Türkler arasında rekoru elinde bulundururken, Mehmet Okur da dokuz yıldır yer alıyor. NBA'de Ersan İlyasova Milwaukee Bucks ile üçüncü yılını doldururken, Semih Erden önce Boston Celtics, ardından Cleveland Cavaliers formasıyla Ömer Aşık da Chicago Bulls takımıyla “çaylak” sezonlarını tamamladılar. Ligde ayrıca, hem Türk hem de Gürcistan vatandaşı olan Zaza Pachulia da Atlanta Hawks forması ile mücadele ediyor.

Enes Kanter'in Mehmet Okur'unda formasını giydiği Utah Jazz'a transferiyle birlikte NBA'de ilk kez iki Türk oyuncu aynı takımda yer alacak.

