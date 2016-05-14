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Spor

Enes Kanter'li Oklahoma City, adını NBA Batı Konferansı Finali'ne yazdırdı

Enes Kanter maçı 7 sayı 7 ribaund ile tamamladı

14 Mayıs 2016 13:43

NBA Batı Konferansı Yarı Final Serisi'nin 6. maçında Enes Kanter'li Oklahoma City Thunder, San Santonio Spurs ile karşı karşıya geldi. Oklahoma City Thunder rakibi önünde ilk dakikalarda bocalamasına rağmen, sahadan 113-99'luk galibiyetle ayrılmayı başardı. Oklahoma City Thunder bu galibiyetle seride durumu 4-2'ye getirdi ve adını NBA Batı Konferansı Finali'ne yazdırmayı başardı. Oklahoma City Thunder, finalde Golden State ile karşı karşıya gelecek.

Oklahoma City'de 37 sayı atan Kevin Durant ve 28 sayı ayan Russell Westbrook galibiyette büyük pay sahibi oldu. Westbrook 12 de asist yaptı ve double-double yapmayı başardı. 21 dakikada sahada kalan Enes Kanter yaptığı savunma ile ön plana çıktı. Kanter maçı 7 sayı 7 ribaund ile tamamladı. San Antonio'da ise 22 sayı atan Kawhi Leonard takımın en skorer ismi oldu.

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