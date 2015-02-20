Enes Kanter'in yeni takımı Oklahoma City Thunder

NBA'in zayıf takımlarından Utah Jazz'dan ayrılmak istediğini açıklayan Enes Kanter, ligin en güçlü ekiplerinden Oklahoma City Thunder'a takas edildi.

Enes Kanter, böylece Kevin Durant, Russell Westbrook gibi yıldızlarla takım arkadaşı oldu.

NBA'de takas gecesinin tamamlanmasına sadece 5 dakika kala gerçekleşen takasta şu oyuncular yer değiştirdi:

Enes Kanter Oklahoma City Thunder'a

Kyle Singler Oklahoma City Thunder'a

Reggie Jackson Detroit Pistons'a

Kendrick Perkins Utah Jazz'a

Isaiah Thomas Boston'a

Brandon Knight Phoenix'e

Marcus Thornton Philadelphia'ya

Michael Carter Williams Milwaukee'ye

Pablo Prigioni Houston'a

K.J. McDaniels Houston'a

JaVale McGee Philadelphia'ya

Goran Dragic Miami'ye

Gigi Datome Boston'a

Jonas Jerebkio Boston'a Celtics

Tayshaun Prince Detroit'e

Norris Cole New Orleans'a

John Salmons Miami'ye

Arron Afflalo Portland'a.