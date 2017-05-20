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Enes Kanter'in pasaportuna Romanya'daki havalimanında el kondu

Pasaportu iptal edildiği için Romanya'ya giremeyen Enes Kanter'in Londra'ya uçtuğu bildirildi

20 Mayıs 2017 20:29

Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter'in pasaportu Romanya'daki havalimanında iptal edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kanter, pasaportunun Türk Büyükelçiliği tarafından iptal edildiğini ve kendisinin birkaç saattir havalimanında iki polis tarafından gözaltında tutulduğunu ifade etti. 

New York Times’a konuşan Romanyalı havaalanı yetkilisi Enes Kanter’in pasaportunun iptali nedeniyle ülkeye sokulmadığını, ama gözaltına alına veya alıkonma durumu olmadığını, kendisinin yerel saatle 17.00'de Londra’ya uçtuğunu açıkladı.

Washington Hattı adlı haber portalı, konuya dair haberinde AKP hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminden beri özellikle Gülen Cemaati'ne yakın olduğu bilinen isimlerin pasaportlarını iptal ettiğini hatırlattı. Haberde, ABD'de forma giyen Kanter'in Romanya'da gözaltında tutulması veya Türkiye'ye gönderilmesinin ABD'yi de sorunun bir parçası haline getirebileceği belirtiliyor. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, oğlunu evlatlıktan reddettiğini söyleyerek soyadını değiştirmesini istemişti. Kanter, yazdığı cevapta “Hocaefendi yolunda anam, babam, kardeşlerim tüm sülalem feda olsun” ifadelerini kullanmış, sonuna “Enes (Kanter) Gülen” imzasını atmıştı.

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