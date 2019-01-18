Enes Kanter'den Trump'a: Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında konuşmalı

15 Ocak'ta, 'FETÖ' soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunduğu Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'te forma giyen Enes Kanter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri üzerine konuşması gerektiğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan eski milli basketbolcu Enes Kanter, savunduğu görüşlerden dolayı ölüm tehdidi aldığını söyledi.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hakkında iddianame düzenlenen ve 4 yıla kadar hapsi istenen Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlar tarafından zarar görebilceğini ve takımının Londra'daki maçına bu yüzden gidemediğini ifade etti.

26 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Trump'ın kesinlikle Türkiye'de olup bitenler hakkında konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insanın kaçırıldığı, hapishanede işkence gördüğü, öldürüldüğü yönünde birçok haber var" dedi.

2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilmişti.