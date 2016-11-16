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Spor

Enes Kanter, Toronto Raptors yolcusu

Enes Kanter karyılığında Patrick Patterson ve Terrence Ross'un Oklahoma'ya gelmesi bekleniyor

16 Kasım 2016 19:01

NBA ekiplerinden Oklahoma City'de forma giyen Enes Kanter, Kanada takımlarından Toronto Raptors'a gidiyor.

Toronto Raptors'ın iki oyuncusu karşılığında Enes Kanter'i Oklahoma City'den transfer edebileceği bildirildi.

Utah Jazz'dan transfer olduğu Oklahoma'da iki sezondur forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu karşılığında Patrick Patterson ve Terrence Ross'un takas olması bekleniyor.

NBA'de sezona 6-1 gibi iyi bir galibiyet yüzdesiyle başlayan Oklahoma'da, son dört maçın arka arkaya kaybedilmesinin ardından transfer çabasına girişildiğine dikkat çekildi. 

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Enes KanterUtah JazzToronto Raptors

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