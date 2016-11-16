Enes Kanter, Toronto Raptors yolcusu

NBA ekiplerinden Oklahoma City'de forma giyen Enes Kanter, Kanada takımlarından Toronto Raptors'a gidiyor.

Toronto Raptors'ın iki oyuncusu karşılığında Enes Kanter'i Oklahoma City'den transfer edebileceği bildirildi.

Utah Jazz'dan transfer olduğu Oklahoma'da iki sezondur forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu karşılığında Patrick Patterson ve Terrence Ross'un takas olması bekleniyor.

NBA'de sezona 6-1 gibi iyi bir galibiyet yüzdesiyle başlayan Oklahoma'da, son dört maçın arka arkaya kaybedilmesinin ardından transfer çabasına girişildiğine dikkat çekildi.