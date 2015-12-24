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Spor

Enes Kanter o tweeti için özür diledi

Son dönemde siyasi mesajlarıyla dikkat çeken ve Milli Takım kadrosuna alınmayan NBA'de oynayan Enes Kanter, 2013'te attığı tweet hakkında konuştu

24 Aralık 2015 11:12

NBA’de Oklahoma City Thunder’ın formasını giyen Enes Kantertartışma yaratan 2013'teki kahkaha mesajı hakkında konuştu:

"Milli takımın yenildiği maç sonrasında attığım kahkaha mesajı, Türk halkına, milli basketbolculara ya da Türk birine yönelik değildi! Eğer bu yüzden Türk halkını üzmüşsem, buradan herkesten özür diliyorum."

“Türk halkının görmediği çok şey oldu Milli Takım’da. 2011 yılında Milli Takım’a yabancı yöneticiler getirildi" diyen Kanter, Fanatik'e verdiği demeçte, "Ben buna ilk başta çok karşıydım. Çünkü Türk Milli Takımı’nda Türk yöneticiler olması gerekirdi. Kolejde oynadıktan sonra 2011’de milli formayla katıldığım turnuvada kötü performans sergiledim. O dönemki yardımcı antrenörlerimizden birisi medyaya, ‘Enes, NBA’e hazır değil’ diye bir yorum yaptı.. Ve bu yorum, ABD’de büyük yankı uyandırdı. Bu da benim canımı çok yaktı” ifadesini kullandı.

Kanter, sözlerine şöyle devam etti:

 

"Bu formayı giymek şereftir"

 

“Turnuva bittikten sonra 2011’de yine olimpiyatları kaçırdık. 2012’de Avrupa Şampiyonası’na katılamadık. Milli Takım’ın 2013’te yenildiği maç sonrası attığım o tweet, Türk halkına, milli basketbolculara ya da Türk birine yönelik değildi. Bu benim yalnızca bazı kesimlere tepkimdi. Eğer Türk halkını üzmüşsem buradan hepsinden özür diliyorum. Tüm olaylar böyle gerçekleşti. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Belki takıma alınmamam 3-5 sene ya da 10 sene daha sürecek. Ancak Ay-Yıldızlı formayı giymek benim için bir şereftir. Her zaman kanımın son damlasına kadar oynamak isterim.

 

"Alınmama kararı yukarıdan verilmiş"

 

Hâlâ kendimi Milli Takım’ın bir parçası olarak görüyorum. Buradan şunu söyleyeyim bunu çoğu insan bilmez. Turnuva sonrasında Milli Takım içinden biri, -kim olduğunu söylemeyeceğim onun da başını yakarlar- benim kadroya alınmamamın, coachla alakası olmadığını söyledi. Bu kararın doğrudan yukarıdan geldiğini belirtti. Bu, gerçekten beni çok üzüyor.

 

"Haksızlığın her zaman karşısındayım"

 

Ben, her zaman haksızın karşısında durmaya çalıştım. Küçük çıkarlar için bazıları sırf kendisini düşünerek, Milli Takımımız’ın da başını yakıyorlar. Takımda çok yetenekli oyuncular bulunuyor. Ancak yukarıdaki yöneticilerin yüzünden olimpiyatları kaçırdık. Umarım onlar da, takımımızın geleceğini düşünmeye bir an önce başlar.”

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