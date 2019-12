-ENES KANTER NBA'DE ''YILDIZ OYUNCU'' NEW YORK (A.A) - 23.06.2011 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) yarın sabaha karşı yapılacak seçmelerde (Draft) birinci turda ilk üç isim arasından seçilmesi beklenen milli basketbolcu Enes Kanter, NBA'in merkezi New York'ta düzenlenen basın toplantısında Amerikan spor medyasının ilgi odağı olurken, iddialı açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Amerikan Kolej Ligi NCAA'de oynarken Fenerbahçe Ülkerspor ile daha önce yaptığı sözleşmede profesyonel oyuncu olduğu ileri sürülerek ligden çıkarılan Kanter, sekiz ay maçlara çıkamamasına rağmen pek çok NBA takımı ile antrenmanlara katılmıştı. Bu yılki NBA seçmelerinde adı listelerin en üst sıralarında yer alan ve basketbol otoritelerince ''geleceğin yıldızı'' olarak gösterilen 19 yaşındaki milli basketbolcu, ''Seçmelerdeki en iyi oyuncu olduğumu düşünüyorum. Eğer geçen sene Kentucky'de oynamama izin verselerdi, ilk sıradan seçilirdim. Beni alan takımı önümüzdeki sene play-off'lara çok rahat taşırım'' diye konuştu. Amerikalı bir gazetecinin ''Pivot pozisyonunda bir oyuncu olarak ligde en çok kimden çekiniyorsun ?'' sorusunu, ''Benim kimseden korkum yok. Hiçbir oyuncudan çekinmiyorum'' diye cevapladı. Kanter, ''Ligin en değerli isimleri Pau Gasol, Dirk Nowitzki ve Dwight Howard'ın özelliklerine sahibim. Pota altında hareket edebiliyorum, dışarıdan şut atabiliyorum ve fiziki olarak güçlüyüm. Bu nedenlerle beni kim seçerse seçsin pişman olmayacak'' dedi. Avrupa'da değil Amerika'da kalmayı tercih ettiğini ifade eden Kanter, sekiz ay boş durmadığını, Chicago'da çok sıkı çalıştığını, pek çok NBA takımının da davetlisi olarak antrenmanlarına katıldığının belirtti. Antrenmanları maç gibi düşünerek hazırlandığını ve vücuduna çok iyi baktığını söyleyen milli basketbolcu, hiçbir sakatlığının olmadığının da altını çizdi. -UTAH YA DA CLEVELAND'A GİTMESİ BEKLENİYOR- NBA takımlarından Utah Jazz, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolfs, Washington Wizards ve Toronto Raptors'ın yakın ilgi gösterdiği Enes Kanter'in yarın sabaha karşı yapılacak seçmelerde, Utah Jazz ya da Cleveland Cavaliers'dan biri tarafından alınması bekleniyor. Belirli kurallar çerçevesinde her yıl takımların sıralandığı seçmelerde, oyuncuların sıralamaları da daha önceki performanslarına bakılarak otoriteler ve basın tarafından tahmini olarak yapılıyor ve düzenlenen gecede takımların tercihleriyle kesin sonuçlar belli oluyor. Bu noktada, aldığı ceza nedeniyle yaklaşık olarak son bir yıldır profesyonel maçlara çıkamayan Kanter, bazı NBA yazarları tarafından ''piyango'' olarak nitelendirilirken, antrenmanlarda sergilediği performans ve bazı üstün özellikleri de ona listenin en ön sıralarında ''yıldız oyuncu'' olarak yer alma şansı getirdi. 2011 NBA seçmelerinde, birinci olarak Cleveland Cavaliers yer alırken, onu sırasıyla Minnesota, Utah, tekrar Cleveland, Toronto ve Washington izliyor. Basketbol medyasında takımların oyuncu ihtiyaçlarına göre yapılan son tahminlerde, Cleveland'ın NCAA takımlarından Duke'ün yıldızı Kyrie Irving'i ilk sırada seçmesi beklenirken, Arizona'da oynayan Derrick Williams'ın Minnesota tarafından ikinci sırada, ardından da Utah Jazz'in Enes Kanter'i üçüncü sırada seçeceği belirtiliyor. Jazz'in Kanter'i tercih etmemesi durumunda sıra tekrar kendisine gelecek olan Cleveland'ın, milli oyuncuyu kadrosuna katacağı vurgulanıyor. Lebron James'i Miami'ye kaptırarak büyük güç kaybeden Cleveland'ın ''lider oyuncu'' özelliklerine de sahip olduğu düşünülen Kanter'i ilk sırada seçmesinin de olasılıklar arasında bulunduğu bildirildi. -AYNI TAKIMDA İKİ TÜRK- Kanter'in Utah tarafından seçilmesi durumunda Mehmet Okur'un, Cleveland tarafından seçilmesi durumunda ise Semih Erden'in takım arkadaşı olması bekleniyor. Her iki oyuncuyla da ''pivot'' olarak aynı pozisyonda oynayan Enes Kanter, bununla ilgili soruyu, ''İkisi de benim çok iyi arkadaşım. Semih, milli takımdan oda arkadaşım, Okur'la da sürekli görüşüyoruz. Aynı pozisyonda oynamamız bir şey ifade etmez. Ben sadece pivot değilim, uzun forvet olarak da etkili olduğumu düşünüyorum. Kendimi bu yönde de geliştiriyorum. Türklerle aynı takımda olmak beni daha da güçlendirir'' şeklinde yanıtladı. NBA otoritelerince sıra dışı fiziksel özelliklere sahip olduğu vurgulanan Enes Kanter'in hangi takım tarafından tercih edileceği, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Toplantıda, Amerikan ulusal spor medyası ile buluşan 10 oyuncu arasında yer alan Enes Kanter, medya tarafından pota altında vücudunu çok iyi kontrol edebilen, ellerinin topla buluştuğu andaki yumuşaklığını şut atarken mükemmel derecede kullanabilen ve iyi konsantre olduğunda ofansif anlamda üstün performans gösterebilen isim olarak yazıldı.