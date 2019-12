Enes Kanter, NBA Draft'ında Utah Jazz tarafından 3. sırada seçildi

T24

New Jersey’nin Newark şehrindeki Prudential Arena’da yapılan seçmelere babası Mehmet Kanter ve menajeri Max Ergül ile birlikte katılan Enes Kanter’in, Utah Jazz tarafından seçildiğini NBA Başkanı David Stern duyurdu. Tribündeki Türk seyircilerin yanı sıra Utah taraftarları da süper yeteneğe sevgi gösterisinde bulundu. Draft sonrası Enes,;Hidayet, Mehmet Okur, Ersan İlyasova, Semih Erden ve Ömer Aşık’ın ardından NBA’deki 6. Türk oyuncu oldu.Hürriyet’e konuşan Enes Kanter, “Mehmet Okur ile birlikte oynamaktan büyük mutluluk duyuyorum. O benim ailemden biri. Ondan çok şey öğreneceğimi umuyorum” dedi. Geçtiğimiz yıl Kentucky ile NCAA’de oynayabilse bu yıl ilk sıradan seçilebileceğini söyleyen Enes, “Ama yine de çok mutluyum” diye konuştu. Utah’ta ‘0’ (sıfır) numaralı formayla medya önüne çıkacağını belirten süper yetenek, draft sonrası yaptığı basın toplantısında “NBA’deki ilk sezonumu, Kentucky’deki dostlarıma ithaf ediyorum. Onların her zaman kalbimde çok özel yerleri olacak” ifadelerini kullandı.NBA seçmelerinde Duke Üniversitesi’nden Kyrie Irving, Cleveland tarafından 1. sıradan seçilirken, 2. Minnesota, Arizona’dan Derrick Williams’ı tercih etti. Seçmelerden önce NBA internet sitesinde en favori 3 aday arasında gösterilen Enes de Utah Jazz tarafından seçilince kötü bir sürpriz olmadı.NBA’in gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak gösterilen Michael Jordan da 1984 yılında Chicago Bulls tarafından üçüncü sıradan seçilmişti. Aynı seçmelerde Hakeem Olajuwon ilk sırada yer alırken, Sam Bowie ikinci sırada, Majesteleri’nden önce seçilmişti. Dominick Williams (1981), Afernee Hardaway (1993), Grant Hill (1994), Chauncey Billups (1997), Pau Gasol (2001) ve Carmelo Anthony (2003) gibi yıldızlar da 3. sıradan draft edilmişti.Seçmelerde oğlu Enes ile birlikte özel basketbolcu locasında oturan Mehmet Kanter ise yaptığı açıklamada, Enes’in F.Bahçe Ülkerspor’a imza atmadığı için sarı lacivertliler tarafından NCAA yönetimine yanıltıcı bilgiler verildiğini söyledi. Bu nedenle oğlunun bir yıl basketboldan uzak kaldığını ve Kolej Ligi’nde yer alamadığını ifade eden Mehmet Kanter, “Kentucky’de oynasaydı şimdi draft’a 1. sıradan gelecekti. Üçüncü olarak gelmesi de bizim için önemli, ilk kez bir Türk bu dereceyi alarak tarihe geçti” dedi.Sıra Oyuncu Kulübü Alacağı ücret (dolar)· 1 Kyrie Irving Cleveland 5 milyon 272 bin· 2 Derrick Williams Minnesota 4 milyon 203 bin· 3 Enes Kanter Utah 3 milyon 776 bin· 4 Tristan Thompson Cleveland 3 milyon 405 bin· 5 Jonas Valanciunas Toronto 3 milyon 85 binNot: Oyuncuların alacağı ücret ortalama olarak belirlenmiştir.Fenerbahçe Basketbol Şubesi Sorumlusu Nedim Karakaş, Enes’in hayatında görebileceği en yetenekli basketbolcu olarak tanımlarken, “Allah onu basketbolcu olarak yaratmış” dedi. Genç yeteneği, Ülker ile birleştikleri 2006 yılında antrenör Alaattin Yakan ile birlikte Ankara Samanyolu Koleji’nde oynarken keşfettiklerini belirten Karakaş, şunları söyledi: “Babasının bizi suçlamasını doğru bulmuyorum. 2 yıl daha Fenerbahçe’de kalsa hem basketbol olarak gelişirdi, hem de NBA’e çok daha hazır bir biçimde giderek 1. sırada seçilirdi.”NBA seçmelerinde 2. tur ilk sıradan New Jersey tarafından seçilen F.Bahçe Ülker’in yeni transferi Hırvat Bojan Bogdanovic, para ve gelecekteki 2. tur draft hakkı karşılığında Miami’ye gönderildi. F.Bahçe Basketbol Şubesi Direktörü Nedim Karakaş, Bogdanovic’in F.Bahce formasını 2 sene giyeceğini vurgulayarak, “Bogdanovic ile sözleşme imzaladık. 3. senede NBA çıkış hakkı var. Yani 2 sene bizde oynayacak. Ondan sonra NBA’e gidebilir” dedi.