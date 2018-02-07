Enes Kanter, Hidayet Türkoğlu'na hakaretten yargılanacak

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

Enes Kanter için 4 yıla kadar hapis istendi

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi.

1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi

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İddianamede, Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Kanter hakkında 'hakaret' suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edildi.

Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.